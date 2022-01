Vodafone Italia tra le aziende “Top Employer Italia 2022” (Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – Per il quinto anno consecutivo, Vodafone Italia è stata riconosciuta tra le aziende “Top Employer Italia 2022”, per l’impegno nell’assicurare un’alta qualità della employee experience, nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e nel sostenere le sue persone nella trasformazione e digitalizzazione delle competenze. La certificazione è stata rilasciata da Top Employers Institute, ente che ogni anno riconosce a livello globale le eccellenze aziendali in ambito HR, che premia le aziende che si distinguono per l’impegno nel fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti, contribuendo al loro benessere. In un anno impegnativo e con un forte impatto sulle organizzazioni, Vodafone ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – Per il quinto anno consecutivo,è stata riconosciuta tra le“Top”, per l’impegno nell’assicurare un’alta qualità della employee experience, nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e nel sostenere le sue persone nella trasformazione e digitalizzazione delle competenze. La certificazione è stata rilasciata da Tops Institute, ente che ogni anno riconosce a livello globale le eccellenze aziendali in ambito HR, che premia leche si distinguono per l’impegno nel fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti, contribuendo al loro benessere. In un anno impegnativo e con un forte impatto sulle organizzazioni,...

