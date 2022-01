Viareggio, uomo si barrica in casa e spara a un pompiere: irruzione dei Nocs che lo catturano. Arrestato insieme al padre 90enne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si erano presentati per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio, ma Gianluigi Ragon i, 44 anni, non solo non ha aperto la porta di casa alla dottoressa che, accompagnata dalla polizia ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si erano presentati per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio, ma Gianluigi Ragon i, 44 anni, non solo non ha aperto la porta dialla dottoressa che, accompagnata dalla polizia ...

Advertising

poliziadistato : #Viareggio blitz dei poliziotti #Nocs in casa dell'uomo che si era barricato sparando a vigile del fuoco. Liberato… - repubblica : Viareggio, bloccato dai Nocs l'uomo barricato in casa con un'arma. Salvo anche il padre - Damiano_Pagani : RT @poliziadistato: #Viareggio blitz dei poliziotti #Nocs in casa dell'uomo che si era barricato sparando a vigile del fuoco. Liberato il p… - silentman68 : RT @poliziadistato: #Viareggio blitz dei poliziotti #Nocs in casa dell'uomo che si era barricato sparando a vigile del fuoco. Liberato il p… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: +++ Blitz dei NOCS della Polizia, portato via l’uomo asserragliato in casa a Torre del Lago. Aggiornamenti in diretta… -