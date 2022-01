Vespa corre verso il futuro con un valore del brand di oltre 900 milioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) presenta i risultati di un nuovo studio che esplora e analizza il valore del brand Vespa, identificando come sia un asset chiave nel suo portfolio. I risultati dell’analisi mostrano che nel 2021 il valore del brand Vespa è stato di 906 milioni di euro. “Vespa è molto più di un brand di mobilità; simboleggia arte, design, tecnologia e divertimento”, ha affermato Michele Colaninno, Consigliere Delegato per strategia, prodotto e innovazione del Gruppo Piaggio. “Vespa è un’icona di stile: la sua unicità lo rende uno dei brand più ammirati e desiderati, appartenente al mondo premium così come a quello moda e lifestyle. Per questo motivo, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio (PIA.MI) presenta i risultati di un nuovo studio che esplora e analizza ildel, identificando come sia un asset chiave nel suo portfolio. I risultati dell’analisi mostrano che nel 2021 ildelè stato di 906di euro. “è molto più di undi mobilità; simboleggia arte, design, tecnologia e divertimento”, ha affermato Michele Colaninno, Consigliere Delegato per strategia, prodotto e innovazione del Gruppo Piaggio. “è un’icona di stile: la sua unicità lo rende uno deipiù ammirati e desiderati, appartenente al mondo premium così come a quello moda e lifestyle. Per questo motivo, ...

