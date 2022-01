Venezia, nuovo tesserato positivo: il totale sale a 15 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore nuova positività al Covid 19. Lo scrive il Venezia in una nota. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 gennaio 2022) IlFC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore nuova positività al Covid 19. Lo scrive ilin una nota. Informate le autorità sanitarie competenti, ilè stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. L'articolo

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Nani è un nuovo giocatore del Venezia, come riportato da @FabrizioRomano. Immaginate se qualche anno fa… - EightlinesFc : RT @spondainter: Nuovo positivo nel Venezia, al 99% sabato non si gioca e questo vuol dire 20 giorni senza INTER???? - tripletemainb : RT @spondainter: Nuovo positivo nel Venezia, al 99% sabato non si gioca e questo vuol dire 20 giorni senza INTER???? - Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: Venezia, nuovo tesserato positivo: il totale sale a 15, in bilico la sfida con l'Inter - spondainter : Nuovo positivo nel Venezia, al 99% sabato non si gioca e questo vuol dire 20 giorni senza INTER???? -