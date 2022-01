Venezia | dieci nuove positività al Covid | otto giocatori contagiati | a rischio rinvio contro l’Inter

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilha comunicato laal-19 di altritesserati, che si aggiungono ai quattro rilevati il 15 gennaio. Sono dunque quattordici i positivi nel gruppo squadra dei lagunari edi questi sono: se ne dovesse spuntare un altro domani, la partita, ora a forte, sarà rinviata automaticamente se si arriverà a noveraggiunte tra i 25 della lista da consegnare alla Lega Serie A, così come da recente protocollo. Sono dunque ore di attesa per la formazione veneta in cui è dunque scoppiato un vero focolaio. SportFace.

Advertising

TeofiloSteven : RT @DiMarzio: .@VeneziaFC_IT | Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato del club - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Venezia, 10 nuovi positivi nel gruppo squadra: a rischio gara con Inter: Dieci nuovi positivi… - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT | Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato del club - internewsit : Venezia, dieci nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato - - vale7inter : Dieci nuovi positivi nel gruppo squadra per il Venezia. “Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia dieci

Inter-News

... il signor Saraceno ritorna al paese dopoanni di assenza, restaura una casetta sul mare e ... Diplomato in contrabasso al Conservatorio di, è stato fra i fondatori della Venice Baroque ...Quindi il pozzo aveva rappresentato fin dalle origini diun impianto di primaria e pubblica ... Si scavava tra le sette e lebraccia, cioè approssimativamente tra i cinque e sette metri, ...Dieci nuovi positivi nel gruppo squadra per il Venezia. “Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ...VENEZIA - «Il calcio è come il vino, una passione. Certo, è anche un business, ma con un’anima. Nel pallone, come nel vino, il dividendo non è meramente ...