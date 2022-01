Valerio Scanu ha deciso: cambia vita radicalmente, che lavoro farà adesso (Di giovedì 20 gennaio 2022) Valerio Scanu si è classificato al secondo posto ad Amici, ma è stato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2010: com’è la sua vita oggi? Amici è uno dei programmi più seguiti in assoluto dal pubblico italiano. In onda a partire dagli anni 2000, il talent ha sempre ‘sfornato’ dei talenti davvero unici ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 gennaio 2022)si è classificato al secondo posto ad Amici, ma è stato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2010: com’è la suaoggi? Amici è uno dei programmi più seguiti in assoluto dal pubblico italiano. In onda a partire dagli anni 2000, il talent ha sempre ‘sfornato’ dei talenti davvero unici ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Corriere : Valerio Scanu, da vincitore di Sanremo ad avvocato: «Mi laureo in giurisprudenza» - 949905e897cf45a : RT @anomis_anomis70: Complimenti a @Valerio_Scanu che non si ferma mai , che sa far convivere tutti i lati della sua intelligenza, poliedr… - Ritagias1 : @demartinofra @Valerio_Scanu Complimenti Valerio!!! Talento in tutto!!!!!?????? - Ritagias1 : RT @demartinofra: Dal palco alle aule di giustizia, @Valerio_Scanu fa il tirocinio in Tribunale, a Piazzale Clodio. Il cantante sardo sta p… - heroesandcons : Ma soprattutto: il sole, la via d’uscita, la luce in fondo al tunnel che fu la vittoria di Vecchioni nel 2011 dopo… -