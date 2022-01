Valeria Marini difende Delia Duran e poi, anche Soleil (Di giovedì 20 gennaio 2022) Valeria Marini difende Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip sostenendo che la donna sia a tutti gli effetti una vittima. La storia tra Delia Duran e Alex Belli sembra arrivata al capolinea, ma la nuova inquilina non si vuole rassegnare. Dal suo ingresso in casa, Delia Duran ha avuto modo di essere ascoltata dai suoi compagni e di raccontarsi, così, ognuno si è fatto la sua opinione. Miriana Trevisan si è subito mostrata ospitale con lei e comprensiva, ma ora ha cambiato atteggiamento vedendo che l’attrice sudamericana ha cambiato più volte la sua opinione in merito a cosa fare col marito, Valeria Marini invece ha difeso a spada tratta la donna. Però ha difeso anche ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022)nella casa del Grande Fratello Vip sostenendo che la donna sia a tutti gli effetti una vittima. La storia trae Alex Belli sembra arrivata al capolinea, ma la nuova inquilina non si vuole rassegnare. Dal suo ingresso in casa,ha avuto modo di essere ascoltata dai suoi compagni e di raccontarsi, così, ognuno si è fatto la sua opinione. Miriana Trevisan si è subito mostrata ospitale con lei e comprensiva, ma ora ha cambiato atteggiamento vedendo che l’attrice sudamericana ha cambiato più volte la sua opinione in merito a cosa fare col marito,invece ha difeso a spada tratta la donna. Però ha difeso...

