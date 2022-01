Valentina Ferragni riprende le lezioni di pole dance e spiega perché non si è allenata per mesi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Valentina Ferragni è pronta a spiccare il volo. Per la sorella minore di Chiara Ferragni, convalescente dopo la delicata operazione al viso, l’attesa è finita e finalmente può tornare alla sua amata pertica. Poco dopo avere ripreso gli allenamenti in palestra, l’influencer ha ricominciato anche le sue lezioni di pole dance, un’attività sportiva che unisce la ginnastica alla danza. «Finalmente due mesi dopo l’operazione in fronte posso tornare alle mie lezioni di pole dance!» ha spiegato Valentina Ferragni, elettrizzata all’idea di tornare alla propria routine. «Non ho potuto più allenarmi con pole dance perché con i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 20 gennaio 2022)è pronta a spiccare il volo. Per la sorella minore di Chiara, convalescente dopo la delicata operazione al viso, l’attesa è finita e finalmente può tornare alla sua amata pertica. Poco dopo avere ripreso gli allenamenti in palestra, l’influencer ha ricominciato anche le suedi, un’attività sportiva che unisce la ginnastica alla danza. «Finalmente duedopo l’operazione in fronte posso tornare alle miedi!» hato, elettrizzata all’idea di tornare alla propria routine. «Non ho potuto più allenarmi concon i ...

