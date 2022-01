Vaccini Novavax | nel Lazio al via da febbraio in 15 hub dedicati | somministrazioni solo per prime dosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Novavax

Mancano soltanto le dosi, ma il Lazio è pronto - con quindici punti dedicati per le iniezioni - a iniziare a febbraio la somministrazione di, l'ultimo vaccino autorizzato in Europa da Ema e in Italia da Aifa. Soprattutto si spera che questo farmaco faccia saltare le ultime resistenze dei No vax , perché parliamo di un prodotto a ......valida opportunità per immunizzare anche in Italia gli esitanti aiattuali? Potrebbe esserlo per chi ha dubbi e timori sul vaccino a mRna, ma da questo punto di vista lo è anche il, ...Uno degli uomini più ricchi del mondo torna a suonare l’allarme contro i rischi delle pandemie. Secondo Bill Gates, il mondo potrebbe presto trovarsi ad affrontare virus ancora più letali rispetto al ...Per riuscire ad avere un vaccino che fornisca protezione per tutte le varianti del Covid ci vorranno due anni. E' questa la conclusione alla quale sono giunti i ricercatori inglesi.