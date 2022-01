Vaccini nelle scuole | altre scuole pronte ad aderire

(Di giovedì 20 gennaio 2022) di Monica De Santis. Iniziativa lodevole, che si terrà venerdì e sabato al Liceo?Severi di Salerno, su richiesta, accolta dall’Asl di Salerno e dall’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Barbara Figliolia. Iniziativa lodevole, dicevamo, che ha ottenuto il plauso di molti genitori, vista la difficoltà a prenotarsi sulla piattaforma regionale e al tempo stesso ha aperto un nuovo dibattito. Perchè solo al Severi? Domanda, ovviamente, lecita. Perchè per snellire le file davanti agli hub e per consentire di vaccinare più velocemente gli studenti, almeno, dellesuperiori, si potrebbe replicare anche presso altri istituti.?E allora perchè non farlo? “Noi avevamo fatto richiesta all’Asl di Salerno lo scorso mese di maggio” – spiega Carmela ...

