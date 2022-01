Vaccini di notte a Sesto San Giovanni: orari e prenotazioni dosi (anche per ragazzi) (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Secondo venerdì con i Vaccini di notte all’ospedale di Sesto San Giovanni. Dopo la prima nottata con oltre mille vaccinati, la sera di venerdì 21 gennaio si replica con orari diversificati in base all’età e alla tipologia di dose e prenotazioni libere. Per chi debe ricevere la prima dose ci si può presentare senza prenotazione tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Secondo venerdì con idiall’ospedale diSan. Dopo la prima nottata con oltre mille vaccinati, la sera di venerdì 21 gennaio si replica condiversificati in base all’età e alla tipologia di dose elibere. Per chi debe ricevere la prima dose ci si può presentare senza prenotazione tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Rossana44792035 : RT @GerardoDAmico: 5 minuti su un programma, c’è una che dice che non è contro i vaccini, ma non funzionano come lei vorrebbe. Un altro che… - SergioZ01 : RT @GerardoDAmico: 5 minuti su un programma, c’è una che dice che non è contro i vaccini, ma non funzionano come lei vorrebbe. Un altro che… - BortolazzoPaola : @DavidPuente @PiazzapulitaLA7 Eh, però dei pazienti di quel medico di base nessuno è deceduto, a parte quelli “scap… - Akiro75 : RT @GerardoDAmico: 5 minuti su un programma, c’è una che dice che non è contro i vaccini, ma non funzionano come lei vorrebbe. Un altro che… - BortolazzoPaola : @RobiVil @PiazzapulitaLA7 @francesco_vaia E il dottore che ha curato a casa circa 2000 pazienti, nessuno deceduto t… -