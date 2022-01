Vaccini | coperture booster al 71% in Italia Sicilia ultima col 63 | 5%

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Al 19 gennaio sono state somministrate 28.003.427 terze dosi di vaccino anti Covid. In base alla platea ufficiale di circa 39,5 milioni di persone il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è del...

Advertising

fangbianmen : @maxpoll1980 @GermanoDottori E' evidente che i dati sull'efficacia in termini temporali di questi vaccini è ancora… - biondi_danilo : @Anna26648966 @mariate29877567 @Limbolimbo18 @TgLa7 Il virus originario perde potenza, ma le varianti esistono per… - CarlottaMarche7 : RT @Teresat73540673: Potreste mostrarci una faq,dei dati di calcolo benefici e coperture da vaccino. Mi scusi,x l'ignoranza, ma ho bisogno… - Teresat73540673 : Potreste mostrarci una faq,dei dati di calcolo benefici e coperture da vaccino. Mi scusi,x l'ignoranza, ma ho bisog… - YanezPeter : 1. 'aumentare le coperture vaccinali nella popolazione' è certamente indispensabile ma è una soluzione di medio per… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini coperture

Quotidiano Sanità

Al 19 gennaio sono state somministrate 28.003.427 terze dosi di vaccino anti Covid. In base alla platea ufficiale di circa 39,5 milioni di persone il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è ...Con gli attuali(che sono eccezionalmente efficaci nel prevenire le conseguenze della ...puntare a rendere endemico il SARS - CoV - 2? "Lo possiamo fare aumentando ulteriormente le...Il sabato mattina sarà dedicato solo alla fascia 5-11 anni. Si parte il 22 o il 29 ma servirà comunque la prenotazione ...L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe segnala un aumento dei decessi del 49,7% in 7 giorni. Ma rallenta l’aumento dei ricoveri, anche se gli ospedali sono ancora sotto pressione. L'ultimo monit ...