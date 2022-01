Usa, un anno di Biden e cinque di Trump. Con la speranza che non si torni indietro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un anno fa, Joe Biden s’insediava alla presidenza degli Stati Uniti. cinque anni fa, Donald Trump s’insediava alla presidenza degli Stati Uniti. In cinque anni, Trump è rimasto uguale a se stesso: egocentrico, patologicamente bugiardo, incapace d’ammettere un errore e d’accettare una sconfitta, ma sempre pronto ad arringare e sobillare il suo popolo. Ogni sua sortita – l’ultima sabato scorso – lo conferma: un disco non rotto, ma che ripete sempre e solo lo stesso ritornello, “Avevo vinto io nel 2020, vincerò di nuovo nel 2024”. In un anno, Biden ha invece subito più metamorfosi di Brachetti in un’ora sulla scena: prima, i suoi cento giorni da leone, anzi da tigre – diventa Tiger Joe; poi, c’è il ritorno di Sleepy Joe, soporifico e inefficace; e, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unfa, Joes’insediava alla presidenza degli Stati Uniti.anni fa, Donalds’insediava alla presidenza degli Stati Uniti. Inanni,è rimasto uguale a se stesso: egocentrico, patologicamente bugiardo, incapace d’ammettere un errore e d’accettare una sconfitta, ma sempre pronto ad arringare e sobillare il suo popolo. Ogni sua sortita – l’ultima sabato scorso – lo conferma: un disco non rotto, ma che ripete sempre e solo lo stesso ritornello, “Avevo vinto io nel 2020, vincerò di nuovo nel 2024”. In unha invece subito più metamorfosi di Brachetti in un’ora sulla scena: prima, i suoi cento giorni da leone, anzi da tigre – diventa Tiger Joe; poi, c’è il ritorno di Sleepy Joe, soporifico e inefficace; e, dopo ...

