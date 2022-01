Usa | repubblicani bloccano norme a difesa diritti di voto

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Iamericani in Senatoil provvedimento per ladel diritto diche contiene ledel Freedom to Vote Act e del John Lewis Voting Rights Advancement Act. Si tratta ...

americani in Senato bloccano il provvedimento per la difesa del diritto di voto che ...come obiettivo difendere e rafforzare i diritti di voto dopo le strette decise in diversi stati...Ma nega di aver fatto 'promesse eccessive', pur ammettendo di non aver previsto un tale livello di opposizione dei. Leggi Anche: Joe Biden insultato in diretta durante la ...L’influenza politica del Bitcoin negli Stati Uniti è evidente. Un americano su sei ha investito sulle monete virtuali e né i repubblicani né i democratici sembrano disposti a rischiare voti per contra ...Un anno di pandemia, un anno di economia, un anno di Storia. Un anno esatto dal 20 gennaio 2021, un anno enorme dal giuramento di Job Biden come 46º presidente degli Stati ...