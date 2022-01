USA: il Senato blocca il disegno di legge sui diritti di voto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il disegno di legge sui diritti di voto si blocca in Senato USA. I repubblicani hanno votato compatti contro il designo di legge. Bocciata anche la proposta di modifica delle norme sull’ostruzionismo. Questa volta ai repubblicani si sono uniti anche due democratici moderati, Kyrsten Sinema e Joe Manchin. Il presidente Biden ha detto di essere Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) IldisuidisiinUSA. I repubblicani hanno votato compatti contro il designo di. Bocciata anche la proposta di modifica delle norme sull’ostruzionismo. Questa volta ai repubblicani si sono uniti anche due democratici moderati, Kyrsten Sinema e Joe Manchin. Il presidente Biden ha detto di essere

Advertising

ilbisa1 : USA: il Senato blocca le mire autoritarie di Biden - periodicodaily : USA: il Senato blocca il disegno di legge sui diritti di voto Periodico Daily #usa #senato @Billa42_ - Billa42_ : USA: il Senato blocca il disegno di legge sui diritti di voto - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: I repubblicani americani in Senato bloccano il provvedimento per la difesa del diritto di voto. Biden 'profondamente de… - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: I repubblicani americani in Senato bloccano il provvedimento per la difesa del diritto di voto. Biden 'profondamente de… -