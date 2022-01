Usa | dall’idea Hillary Clinton al ticket Biden Cheney per il 2024 | le boutade dei quotidiani sono lo specchio del caos che regna tra i Dem

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022)candidata alle Presidenziali? Potrebbe sembrare una, e in parte lo è. La proposta è partita da un editoriale del Wall Street Journal, è stata discussa, ridicolizzata, respinta o considerata. Con ogni probabilità, la cosa non si concretizzerà. Ma il solo fatto che a qualcuno possa venire in mente dimostra la confusione e l’assenza di strategia cheno nel Partito Democratico, soprattutto nel momento più difficile per l’amministrazione di Joe. Anzitutto, vale la pena di fare un po’ di storia. La proposta di “” l’hanno fatta per primi sul Wall Street Journal Doug Schoen e Andrew Stein. Ricordiamo una cosa. Il quotidiano finanziario è un giornale conservatore. Schoen è un sondaggista che ha lavorato per ...