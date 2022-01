Uomini e donne, il nuovo look di Ida Platano conquista i fan: mai vista così (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ida Platano è tornata negli studi di Uomini e donne ma qualcosa in lei è cambiato, il nuovo look ha lasciato tutti a bocca aperta, nessuno l’aveva mai vista così. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Idaè tornata negli studi dima qualcosa in lei è cambiato, ilha lasciato tutti a bocca aperta, nessuno l’aveva mai. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - paolopiffe : RT @PippiCalz: Il #20gennaio 1927 Il governo fascista emana la legge che riduce i salari delle donne alla metà rispetto a quelli degli uomi… - 21browncrew : Amici comunque dato che sabato vado all’estero, mi servirà una persona gentile che mi aiuti a capire come vedere gf… -