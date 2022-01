Uomini e donne, Gemma Galgani non trattiene l’emozione: il regalo più bello per lei (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gemma Galgani non sta più nella pelle, ha appena ricevuto un dono meraviglioso da una delle persone più importanti della sua vita. Gemma Galgani è una dei personaggi più conosciuti… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022)non sta più nella pelle, ha appena ricevuto un dono meraviglioso da una delle persone più importanti della sua vita.è una dei personaggi più conosciuti… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - DinoFirenze : @ROBZIK @WHotels Se poi la grafica adottata all'UniStranieri fosse quella descritta resta il dilemma. Quel bagno è… - manninimarcello : RT @PippiCalz: Il #20gennaio 1927 Il governo fascista emana la legge che riduce i salari delle donne alla metà rispetto a quelli degli uomi… -