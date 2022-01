Uomini e Donne, Biagio vuole fare l’Isola dei Famosi? Spunta la risposta del reality (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, l’attenzione si è focalizzata su Biagio Di Maro e sul suo cellulare. Dopo aver controllato il dispositivo da cima in fondo, Gianni Sperti ha letto alcuni messaggi abbastanza inequivocabili. Il cavaliere, infatti, avrebbe un sogno segreto: partecipare all’Isola dei Famosi. Naturalmente non c’è niente di male, ma ciò ha scatenato la reazione in studio. Ad ogni modo, pare che non ci siano i presupposti per la partenza in Honduras. Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi e “no” a Soleil Sorge Una voce insistente circola nei corridoi Mediaset riguardo la conduttrice e l'ex naufraga del reality di Canale 5 ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima puntata di, l’attenzione si è focalizzata suDi Maro e sul suo cellulare. Dopo aver controllato il dispositivo da cima in fondo, Gianni Sperti ha letto alcuni messaggi abbastanza inequivocabili. Il cavaliere, infatti, avrebbe un sogno segreto: partecipare aldei. Naturalmente non c’è niente di male, ma ciò ha scatenato la reazione in studio. Ad ogni modo, pare che non ci siano i presupposti per la partenza in Honduras. Isola dei2022, Ilary Blasi e “no” a Soleil Sorge Una voce insistente circola nei corridoi Mediaset riguardo la conduttrice e l'ex naufraga deldi Canale 5 ...

