Uomini e Donne, anticipazioni del 20 Gennaio 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso di una nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 Puntuale come pochi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con "Uomini e Donne", dating-show condotto da Maria De Filippi. Protagonista della puntata sarà ancora una volta Gemma Galgani: ieri la dama torinese ha a sorpresa deciso di chiudere la conoscenza sia con Leonardo che con Stefano, ed oggi per lei al centro dello studio potrebbe giungere un nuovo pretendente. Novità anche per Ida Platano che qualche puntata fa ha accolto un nuovo corteggiatore, colpita com'è rimasta dal suo aspetto fisico ed in particolare dal suo sguardo. Come sia andata la loro prima esterna, lo scopriremo nella puntata ...

