Uomini e Donne anticipazioni 20 gennaio: ancora scontri per Gemma Galgani, le prime esterne di Luca Salatino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gemma Galgani è di nuovo sola. La Dama torinese nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non sta riuscendo a concretizzare un rapporto davvero importante. Prima la conoscenza con Costabile, che sembrava forte sia a livello mentale, che fisico, si è rivelata piuttosto fragile. In seguito, la Dama torinese sembrava aver trovato definitivamente la felicità con Leonardo Bozzetti. Ma anche con questo Cavaliere le liti non sono mancate e Gemma Galgani ha dovuto mettere tra di loro la parola fine. Stefano, invece, che sembrava veramente interessato a lei, è stato lasciato per mancanza di attrazione. Una situazione che ha fatto infuriare gli opinionisti del programma televisivo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022)è di nuovo sola. La Dama torinese nell’edizione 2021/2022 dinon sta riuscendo a concretizzare un rapporto davvero importante. Prima la conoscenza con Costabile, che sembrava forte sia a livello mentale, che fisico, si è rivelata piuttosto fragile. In seguito, la Dama torinese sembrava aver trovato definitivamente la felicità con Leonardo Bozzetti. Ma anche con questo Cavaliere le liti non sono mancate eha dovuto mettere tra di loro la parola fine. Stefano, invece, che sembrava veramente interessato a lei, è stato lasciato per mancanza di attrazione. Una situazione che ha fatto infuriare gli opinionisti del programma televisivo. Secondo ledi, nella puntata ...

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - TeresaBellanova : Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è… - vaticannews_it : #16gennaio Chiude dopo 22 anni la @LocandaGirasoli, il locale romano gestito da una cooperativa di donne e uomini c… - RiccardoStracu1 : RT @PippiCalz: Il #20gennaio 1927 Il governo fascista emana la legge che riduce i salari delle donne alla metà rispetto a quelli degli uomi… - diteloconifior1 : RT @RescueMed: ?? Questa notte la #MareJonio, dopo una difficile operazione #SAR durata 4 ore, ha soccorso oltre 100 tra donne, uomini e min… -