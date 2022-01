Una Vita, anticipazioni spagnole: l'incredibile gesto di Lolita (Di giovedì 20 gennaio 2022) La tresca di Antonito Palacios con Natalia Quesada catalizzerà l'attenzione del pubblico ad Una Vita. Nel corso dei prossimi episodi, infatti, il giovane non resisterà al fascino della messicana e tradirà la moglie Lolita. La Quesada, in accordo con il fratello Aurelio, ha puntato il figlio di Ramon per sedurlo e poi ricattarlo con l'obiettivo di costringerlo ad approvare una legge per la vendita di armi all'estero. Inizialmente, Antonito ha provato a stare lontano dalla ragazza, assecondando anche le richieste di Lolita, molto gelosa della nuova arrivata ad Acacias, ma con il tempo cederà alle sue lusinghe e finirà per avvicinarsi sempre di più a lei. La Casado, a breve, riceverà delle foto compromettenti di Natalia e Antonito e la situazione peggiorerà di lì a poco in quanto la donna, delusa e amareggiata, lascerà il marito. In ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) La tresca di Antonito Palacios con Natalia Quesada catalizzerà l'attenzione del pubblico ad Una. Nel corso dei prossimi episodi, infatti, il giovane non resisterà al fascino della messicana e tradirà la moglie. La Quesada, in accordo con il fratello Aurelio, ha puntato il figlio di Ramon per sedurlo e poi ricattarlo con l'obiettivo di costringerlo ad approvare una legge per la vendita di armi all'estero. Inizialmente, Antonito ha provato a stare lontano dalla ragazza, assecondando anche le richieste di, molto gelosa della nuova arrivata ad Acacias, ma con il tempo cederà alle sue lusinghe e finirà per avvicinarsi sempre di più a lei. La Casado, a breve, riceverà delle foto compromettenti di Natalia e Antonito e la situazione peggiorerà di lì a poco in quanto la donna, delusa e amareggiata, lascerà il marito. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Post Covid, Edoardo Favaretti: "danni psicologici incalcolabili e gravi" ... chiusi in casa e provato del contro diretto con amici e insegnanti; gli adolescenti soprattutto hanno perso circa due anni di vita che nessuno potrà più ridargli: è una cosa tremenda per la quale ...

Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a 'parlare d'altro' Lo staff di Giorgia Meloni dirama una nota alle 11,22 per informare che alle 11,30, il gruppo di Fratelli d'Italia, capeggiato dalla loro presidente, avrebbe dato vita ad un breve sit - in davanti a ...

E' morto Sergio Lepri, una vita dedicata al giornalismo LA NAZIONE Scuola, un'odissea tra dad e quarantene: così la burocrazia mette in crisi le famiglie Troppa burocrazia da applicare alla "vita reale". E il sistema va in tilt. E ora dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa arriva una novità sulla possibilità di liberare gli asintomatici dalla ...

Antonio Laurelli. L'approdo L’artista molisano, Antonio Laurelli, presenta a Bari - per la prima volta presso lo spazio espositivo del Centro d'arte ' L. da Vinci' di S.Spirito - una mini mostra personale, un ciclo di opere dal ...

