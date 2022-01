Una nuova classe dirigente per il Paese: la sfida di “Primavera Meridionale” (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Clemente Ultimo Formare una classe dirigente in grado di affrontare le complessità del nostro tempo, di elaborare temi e proposte superando posizioni ormai anacronistiche e, dunque, recuperare il primato della politica all’interno dello Stato. Questo l’obiettivo, non poco ambizioso, di Primavera Meridionale, neocostituita associazione politico-culturale nata su impulso di Sabino Morano, saggista e analista politico-economico. “In questi anni – sottolinea Morano – abbiamo assistito al fallimento della teoria secondo cui “uno vale uno” a prescindere da competenze e formazione; come se non bastasse anche la tanto decantata società civile ed il ricorso continuo a figure tecniche per ricoprire ruoli politici non ha dato gran prova di sé. Proprio per questo motivo alcuni di noi hanno avvertito l’esigenza di ridare ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 gennaio 2022) di Clemente Ultimo Formare unain grado di affrontare le complessità del nostro tempo, di elaborare temi e proposte superando posizioni ormai anacronistiche e, dunque, recuperare il primato della politica all’interno dello Stato. Questo l’obiettivo, non poco ambizioso, di, neocostituita associazione politico-culturale nata su impulso di Sabino Morano, saggista e analista politico-economico. “In questi anni – sottolinea Morano – abbiamo assistito al fallimento della teoria secondo cui “uno vale uno” a prescindere da competenze e formazione; come se non bastasse anche la tanto decantata società civile ed il ricorso continuo a figure tecniche per ricoprire ruoli politici non ha dato gran prova di sé. Proprio per questo motivo alcuni di noi hanno avvertito l’esigenza di ridare ...

Advertising

caritas_milano : La #disuguaglianzasociale è la nuova Pandemia In Italia raddoppiando i patrimoni dei più ricchi mentre 1 milione d… - PrimeVideoIT : Il 2 settembre 2022 inizierà una nuova era. Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli de… - Agenzia_Ansa : Tonga isolata dal mondo, allarme per una nuova eruzione. Le isole sotto la cenere, danni enormi ma Internet è fuori… - RoccoFiumara : RT @caritas_milano: La #disuguaglianzasociale è la nuova Pandemia In Italia raddoppiando i patrimoni dei più ricchi mentre 1 milione di pe… - Serafyna73 : RT @fatina909: ?????????????? Mi chiamo PEPITA sono una pincherina taglia piccola, La mia mamma si è ammalata e per questo non possono più tenerm… -