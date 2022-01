Una nuova barriera corallina scoperta a Tahiti: «È un’opera d’arte» – Il video (Di giovedì 20 gennaio 2022) «Un gigantesco roseto che si estende a perdita d’occhio». Julian Barbière, della Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco, ha descritto così la sua nuova scoperta. Al largo di Tahiti, nella Polinesia francese, le acque dell’oceano celano un tesoro naturalistico: una nuova barriera corallina, esplorata lo scorso novembre, durante una serie di spedizioni subacquee organizzate dall’Unesco. Il reef si estende per circa 3 chilometri e si trova a una profondità tra i 30 e i 70 metri. «un’opera d’arte», ha detto il fotografo subacqueo francese Alexis Rosenfeld, che ha girato le prime immagini durante le sue immersioni. «È magico assistere a giganteschi e splendidi coralli che si estendono a perdita d’occhio». La barriera è ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) «Un gigantesco roseto che si estende a perdita d’occhio». Julian Barbière, della Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco, ha descritto così la sua. Al largo di, nella Polinesia francese, le acque dell’oceano celano un tesoro naturalistico: una, esplorata lo scorso novembre, durante una serie di spedizioni subacquee organizzate dall’Unesco. Il reef si estende per circa 3 chilometri e si trova a una profondità tra i 30 e i 70 metri. «», ha detto il fotografo subacqueo francese Alexis Rosenfeld, che ha girato le prime immagini durante le sue immersioni. «È magico assistere a giganteschi e splendidi coralli che si estendono a perdita d’occhio». Laè ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Nell’ultima legge di Bilancio del Conte II abbiamo previsto sgravi contributivi al 100% per chi propone a un under… - Agenzia_Ansa : Siria, il padre e il bimbo della foto simbolo in Italia per una nuova vita. Arriveranno domani sera, poi un futuro… - PrimeVideoIT : Il 2 settembre 2022 inizierà una nuova era. Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli de… - dariochierchia : RT @GiuseppeConteIT: Nell’ultima legge di Bilancio del Conte II abbiamo previsto sgravi contributivi al 100% per chi propone a un under 36… - Cret013 : RT @AlfaRomeoIT: Alfa Romeo F1 Team ORLEN ?? Un nuovo nome che rafforza il nostro spirito di squadra e sottolinea il nostro impegno nel camp… -