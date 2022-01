Una lotteria nazionale: chi si vaccina partecipa e (forse) vince 500 euro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Avevano già annunciato l’idea di pagare le persone per vaccinarsi. All’inizio sembrava che chiunque ricevesse la propria dose potesse automaticamente accedere... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Avevano già annunciato l’idea di pagare le persone perrsi. All’inizio sembrava che chiunque ricevesse la propria dose potesse automaticamente accedere...

Advertising

LaRagione_eu : #Austria: l'ultima strategia del governo per convincere gli scettici a vaccinarsi è l'istituzione di una lotteria r… - Stefano___1970 : RT @Gilda139241481: Quello a sinistra “Sarà una candidatura convincente per molti, se non per tutti”. Quella a destra: 'Faremo altri nomi.… - unabNorma : RT @Gilda139241481: Quello a sinistra “Sarà una candidatura convincente per molti, se non per tutti”. Quella a destra: 'Faremo altri nomi.… - akaBellaDella : Par????le 353 6/6 oh cmq in italiano ci sono troppe possibilità, ogni volta è una lotteria ?????? ???????? ???????? ???????? ????????? ?????????? - AristarcoScann1 : RT @Gilda139241481: Quello a sinistra “Sarà una candidatura convincente per molti, se non per tutti”. Quella a destra: 'Faremo altri nomi.… -