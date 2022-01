Una donna al Quirinale: successo per la petizione delle imprenditrici. “I tempi sono maturi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “All’Italia serve una svolta rosa con l’elezione di una donna a Presidente della Repubblica”. Una frase che ormai accompagna le nostre giornate almeno da qualche mese, in viste del voto per il prossimo Capo dello Stato che prenderà il via lunedì prossimo, il 24 gennaio. Tra le prime a chiederla c’è stata Aidda, l’associazione italiana che valorizza e sostiene l’imprenditoria al femminile, che per oggi, giovedì 20 gennaio, alle 18.30 ha organizzato una tavola rotonda on line proprio dal titolo “Una donna al Quirinale” in diretta nel suo canale YouTube (clicca qui) o sulla pagina Facebook (clicca qui). Linda Laura Sabbadini, chair di Women20, engagement group del G20 A confrontarsi saranno la padrona di casa Antonella Giachetti, presidente nazionale di Aidda, insieme a un gruppo di donne autorevoli: Linda Laura Sabbadini, chair di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) “All’Italia serve una svolta rosa con l’elezione di unaa Presidente della Repubblica”. Una frase che ormai accompagna le nostre giornate almeno da qualche mese, in viste del voto per il prossimo Capo dello Stato che prenderà il via lunedì prossimo, il 24 gennaio. Tra le prime a chiederla c’è stata Aidda, l’associazione italiana che valorizza e sostiene l’imprenditoria al femminile, che per oggi, giovedì 20 gennaio, alle 18.30 ha organizzato una tavola rotonda on line proprio dal titolo “Unaal” in diretta nel suo canale YouTube (clicca qui) o sulla pagina Facebook (clicca qui). Linda Laura Sabbadini, chair di Women20, engagement group del G20 A confrontarsi saranno la padrona di casa Antonella Giachetti, presidente nazionale di Aidda, insieme a un gruppo di donne autorevoli: Linda Laura Sabbadini, chair di ...

