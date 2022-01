Un Posto al Sole, anticipazioni 21 gennaio: l’autodistruzione di Fabrizio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 21 gennaio: Fabrizio dà vita ad una spirale di autodistruzione. Chiara Petrone ha deciso di chiedere a Marina di accettare l’incarico della gestione degli affari della sua famiglia. Un’idea nata casualmente dopo che la ragazza si trovava ai Cantieri per sfogarsi con Nunzio. L’imprenditrice però non sembra particolarmente intenzionata e propensa ad accontentare le richieste di Chiara. Fabrizio in stato di agitazione (via social)Marina non vuole sobbarcarsi altro lavoro perché la situazione in casa si è fatta abbastanza complessa. Suo marito Fabrizio, nell’ultimo periodo, ha dovuto fronteggiare una fuga di notizie che ha mandato in crisi il pastificio della sua famiglia. L’imprenditore, pur di ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unaldella puntata di venerdì 21dà vita ad una spirale di autodistruzione. Chiara Petrone ha deciso di chiedere a Marina di accettare l’incarico della gestione degli affari della sua famiglia. Un’idea nata casualmente dopo che la ragazza si trovava ai Cantieri per sfogarsi con Nunzio. L’imprenditrice però non sembra particolarmente intenzionata e propensa ad accontentare le richieste di Chiara.in stato di agitazione (via social)Marina non vuole sobbarcarsi altro lavoro perché la situazione in casa si è fatta abbastanza complessa. Suo marito, nell’ultimo periodo, ha dovuto fronteggiare una fuga di notizie che ha mandato in crisi il pastificio della sua famiglia. L’imprenditore, pur di ...

