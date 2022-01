Un posto al sole, anticipazioni 20 gennaio: la crisi di Silvia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvia Graziani tornerà protagonista ad Un posto al sole, dopo il recente incontro con Guido e Mariella al cinema che scuoterà profondamente la donna. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di oggi, giovedì 20 gennaio, rivelano che Silvia entrerà molto in crisi dopo essersi resa conto che il cugino non ha intenzione di accettare la sua nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Michele. Dal canto suo, Guido, nonostante le sollecitazioni di Mariella a provare a costruire un rapporto con Giancarlo, non riesce in alcun modo ad interagire con lui e, dopo essersi imbattuto casualmente nella coppia al cinema, la situazione peggiorerà ancora di più e Silvia, constatando la freddezza e il distacco con cui il vigile ha trattato il suo compagno, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022)Graziani tornerà protagonista ad Unal, dopo il recente incontro con Guido e Mariella al cinema che scuoterà profondamente la donna. Ledella soap opera di Rai 3 di oggi, giovedì 20, rivelano cheentrerà molto indopo essersi resa conto che il cugino non ha intenzione di accettare la sua nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Michele. Dal canto suo, Guido, nonostante le sollecitazioni di Mariella a provare a costruire un rapporto con Giancarlo, non riesce in alcun modo ad interagire con lui e, dopo essersi imbattuto casualmente nella coppia al cinema, la situazione peggiorerà ancora di più e, constatando la freddezza e il distacco con cui il vigile ha trattato il suo compagno, ...

Advertising

Senafeli : RT @Ivana_Deva86: #TubaBüyüküstün #HappyBirthdayMayaToprak Non c'è posto più sicuro al mondo, se nn tra le braccia della propria madre e qu… - SoniaLaVera : @ChanceGardiner Che credibilità può avere uno così. Un povero coglione inetto che si è venduto per un posto al sole… - redazionetvsoap : Come anticipato, riecco le storie dei vigili!!! #unpostoalsole #upas #anticipazioni - CrescenzoFilo : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 19/01 ??#twittamiBeautiful 2.731 18,32% ??#UnaVita 2.474 17,15% ??#LoveIsInTheAir 1.979 16,22% ??#IlParad… - Carme69_B : RT @Soleilandia: Soleil che cede il suo posto letto nella stanza del Sole a Kabir e lei dorme sul divano ????? E poi dite che é cattiva e sen… -