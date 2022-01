Un nuovo filmato mostra il rischio della guerra dei droni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il New York Times prosegue nelle sue inchieste sulle modalità di ingaggio a dir poco spregiudicate adottate dall’esercito statunitense in Medio Oriente. Dopo la scandalo Talon Anvil, una piccola cellula d’attacco americana classificata che tra il 2014 e il 2019 ha seminato colpevolmente morti innocenti – in particolare donne e bambini – tra i civili in Siria, oggi dalle colonne del noto quotidiano arrivano conferme sull’approccio incauto avuto dai militari americani nell’attacco con droni MQ-9 Reaper, avvenuto il 29 agosto in una quartiere densamente abitato a Kabul, in Afghanistan, e che ha portato alla uccisione di 10 civili inermi, tra cui sette bambini. I filmati di sorveglianza, recentemente declassificati e raccolti dal NYT, forniscono nei 25minuti di frame divulgati ulteriori agghiaccianti particolari su come si è arrivati a quella drammatica carneficina: i ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il New York Times prosegue nelle sue inchieste sulle modalità di ingaggio a dir poco spregiudicate adottate dall’esercito statunitense in Medio Oriente. Dopo la scandalo Talon Anvil, una piccola cellula d’attacco americana classificata che tra il 2014 e il 2019 ha seminato colpevolmente morti innocenti – in particolare donne e bambini – tra i civili in Siria, oggi dalle colonne del noto quotidiano arrivano conferme sull’approccio incauto avuto dai militari americani nell’attacco conMQ-9 Reaper, avvenuto il 29 agosto in una quartiere densamente abitato a Kabul, in Afghanistan, e che ha portato alla uccisione di 10 civili inermi, tra cui sette bambini. I filmati di sorveglianza, recentemente declassificati e raccolti dal NYT, forniscono nei 25minuti di frame divulgati ulteriori agghiaccianti particolari su come si è arrivati a quella drammatica carneficina: i ...

