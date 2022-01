“Un disastro per il mondo”, Boris Johnson commenta il rischio invasione dell’Ucraina da parte della Russia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si acuisce sempre di più la crisi che da mesi sta coinvolgendo l’Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti e l’Europa. Anzi, sarebbe più corretto dire che si tratta di una situazione critica che in realtà va avanti dal 2014 (anno in cui la Russia ha annesso la Crimea) e che ora sta andando incontro alla sua fase più dura e pericolosa, arrivando a coinvolgere non solo l’Unione Europea ma anche Stati Uniti e Regno Unito. In queste ore le dichiarazioni rispettivamente del Primo Ministro britannico Johnson e del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden preoccupano. Sembra però che la Russia stia aumentando il contingente ai confini con l’Ucraina lasciando presagire lo scenario peggiore: l’invasione. Scenario sul quale il Presidente degli Stati Uniti Biden si è espresso duramente. Boris ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si acuisce sempre di più la crisi che da mesi sta coinvolgendo l’Ucraina, la, gli Stati Uniti e l’Europa. Anzi, sarebbe più corretto dire che si tratta di una situazione critica che in realtà va avanti dal 2014 (anno in cui laha annesso la Crimea) e che ora sta andando incontro alla sua fase più dura e pericolosa, arrivando a coinvolgere non solo l’Unione Europea ma anche Stati Uniti e Regno Unito. In queste ore le dichiarazioni rispettivamente del Primo Ministro britannicoe del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden preoccupano. Sembra però che lastia aumentando il contingente ai confini con l’Ucraina lasciando presagire lo scenario peggiore: l’. Scenario sul quale il Presidente degli Stati Uniti Biden si è espresso duramente....

