Un biopic pieno d' amore per la cantante canadese | che ha appena annullato il tour americano per problemi di salute

Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Al cinema da oggi, Aline, la voce dell’è un ritratto ispirato alla vita di Céline Dion che emoziona. Co-scritto, diretto e interpretato da Valérie Lemercier ripercorre ovviamente infanzia e futuro della superstar di My heart will go on. I look di Céline Dion – Valérie Lemercier in “Aline – La voce dell’” guarda le foto Aline – la voce dell’, la trama Circondata dall’della famiglia, Aline Dieu (Valérie Lemercier), la più piccola di 13 fratelli, è una bambina prodigio che al matrimonio di suo fratello, quando ha ...