Un anno fa era ricoverato il 4 | 7% dei positivi | oggi lo 0 | 7%

AGI - Un fiume di casi positivi, più di dieci volte tanto, ma meno ricoveri e meno decessi: la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, in questa fase epidemica, si può sintetizzare così. Se il 20 gennaio 2021 i nuovi casi erano 13.571, in pratica quelli che oggi registra il solo Lazio, il bollettino odierno parla di 188.797 contagi. Eppure i ricoveri sono meno dell'anno scorso, peraltro in una fase in cui, nel 2021, la seconda ondata era ormai ampiamente declinante, e gli ospedali iniziavano a svuotarsi: i ricoverati in terapia intensiva quel giorno erano ancora 2.461 (oggi sono 1.698), quelli nei reparti ordinari 22.469 (oggi 19.659). Inoltre quel giorno si registravano ancora 524 morti, dopo aver superato a novembre quota mille, oggi sono 385.

