Ultime Notizie Serie A | parla Gravina | Mertens avverte il Napoli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 –avvisa De Laurentiis: «Io resto, qui sono un uomo felice. Segno tanto e rinnovo» – Il calciatore delDrieshato del rinnovo di contratto con il club azzurro in una intervista al Corriere dello Sport. Le parole Ore 9.15 – Braida e il rimpianto Totti: «Al Milan avrebbe vinto il Pallone d’Oro» – Ariedo Braida è tornato sull’aneddoto lontano che lo vide protagonista nel tentativo di convincere il giovanissimo Totti di passare al Milan. Le parole Ore 8.40 –: «Il Covid non intaccherà più il campionato. Mancini via senza Mondiale? Valuteremo…» – ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - VisitatoreIl : Ultime notizie qui e visitatore dopo il ritorno di pinnacoli perdenti stiamo incontrando piccoli problemi appunto s… - cesareserono : Infertilità e microbiota: l’importanza dell’asse intestino-vagina -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

In rialzo Enel (+0,48%) con leindicazioni che parlano di 4 miliardi di euro di misure del governo contro il caro bollette. Tra queste non ci dovrebbe essere la tassazione degli extraprofitti ...Secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Times of India, nelle24 ore sono state confermate 317.532 infezioni, il dato più alto da 249 giorni, e si sono registrati altri 491 ...I primi aiuti umanitari a bordo di aerei australiani e neozelandesi sono atterrati in queste ore a Tonga. La pista dello scalo principale dell’arcipelago è stata ripulita dalla cenere che la ricopriva ...Gli episodi saranno 16, due per ogni puntata, che terranno compagnia al pubblico da casa ogni giovedì: l’ultima puntata, quindi, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 marzo.