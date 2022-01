Ucraina sotto shock per le parole di Biden sull’invasione russa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra diventare sempre più aspra la tensione politica e militare in atto da settimane fra Russia e Ucraina. Dopo che Kiev e la Nato si sono avvicinate la situazione sta precipitando. Come se non bastasse, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha reso affermazioni che hanno destato profondo sconcerto fra i dirigenti ucraini. Alla Cnn funzionari di Kiev hanno dichiarato di aver letto una sorta di via libera all’invasione del proprio paese da parte di Vladimir Putin. Ucraina, le parole di Biden Nel corso della conferenza-maratona di due ore, ieri 19 gennaio, il Presidente degli Usa ha detto di attendersi che Putin assuma qualche azione. E invada l’Ucraina. In tal caso la risposta americana “dipenderà da cosa farà” la Russia. La Casa Bianca ha poi dovuto chiarire le ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sembra diventare sempre più aspra la tensione politica e militare in atto da settimane fra Russia e. Dopo che Kiev e la Nato si sono avvicinate la situazione sta precipitando. Come se non bastasse, il Presidente degli Stati Uniti, Joe, ha reso affermazioni che hanno destato profondo sconcerto fra i dirigenti ucraini. Alla Cnn funzionari di Kiev hanno dichiarato di aver letto una sorta di via libera all’invasione del proprio paese da parte di Vladimir Putin., lediNel corso della conferenza-maratona di due ore, ieri 19 gennaio, il Presidente degli Usa ha detto di attendersi che Putin assuma qualche azione. E invada l’. In tal caso la risposta americana “dipenderà da cosa farà” la Russia. La Casa Bianca ha poi dovuto chiarire le ...

