Ucraina | gli Usa sanzionano due deputati | «Cospiravano con i servizi russi per prendere il controllo del governo»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Quattro cittadini ucraini sono finiti nella black list degli Stati Uniti. L’accusa è quella di lavorare per l’Fsb, isegreti. Tra i quattro sospetti ci sono anche duein carica al parlamento ucraino: Taras Kozak e Oleg Volochi. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l’obiettivo dei dueera quello di «reclutare ex ed attuali dirigenti governativi per prepararsi aildelucraino e a controllare le infrastrutture del Paese con una forza di occupazione russa». Kozak e Volochi non hanno mai nascosto il loro orientamento, entrambi fanno parte del partito filorusso Ukrainian Choice guidato da Viktor Medvedchuk. Gli altri due uomini sanzionati dagli Usa sono Volodymyr Oliynyk e Vladimir Sivkovich. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vertice sull'Ucraina a Berlino, gli Usa invieranno armi. Washington ha approvato la richiesta dei Paesi baltici. Jo… - Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno inviato segretamente il capo della Cia a Berlino e Kiev la settimana prima della visita del segretari… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti Usa hanno informazioni secondo cui la Russia ha preposizionato un gruppo di operativi per condurre… - insideoverita : Londra ha annunciato l'invio di armi anticarro in Ucraina. Il Pentagono studia l'ipotesi di fornire gli Stinger olt… - tigrelt : RT @IlZebraapois: Washington avverte Mosca:«In Ucraina ha 2 strade davanti,diplomazia o conflitto» Secondo Afp gli Stati Uniti hanno approv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina gli

Open

Usa vorrebbero che - in caso di invasione dell'- la Germania bloccasse il progetto del gasdotto Nord Stream 2 , destinato al trasporto di gas naturale dalla Russia. Nord Stream 2, Merkel ...Stati Uniti d'America secondo Blinken e i loro alleati continueranno a stare a fianco all'. "Dico queste cose da Berlino, perchè penso che nessuna città può spiegare meglio le divisioni ...Vi si sono ritrovati quattro cittadini ucraini lista nera gli Stati Uniti. L’accusa è quella di lavorare per l’FSB, il servizio segreto russo. Tra i quattro sospetti ci sono anche due deputati in ...Sale in modo esponenziale la temperatura ai confini tra Russia e Ucraina. Con un Joe Biden che per festeggiare il primo anno alla Casa Bianca con sondaggi e percentuali in picchiata (da un 60 per cent ...