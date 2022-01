Ucraina, Casa Bianca: risposta dura se Russia varca il confine (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Il presidente Biden è stato chiaro con quello russo: se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso il confine dell'Ucraina" sarà un'invasione alla quale ci "sarà una risposta dura e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Il presidente Biden è stato chiaro con quello russo: se qualsiasi forza militare russa si muoverà attraverso ildell'" sarà un'invasione alla quale ci "sarà unae ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianc… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianca alla… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianca alla… - moryzerotre : #Ucraina , Casa Bianca: risposta dura se #Russia varca il confine - EnricoSorrent10 : 'Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianc… -