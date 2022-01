Ucraina | Biden | ‘chiaro con Putin | qualsiasi ingresso russo è invasione’

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Sono stato assolutamente chiaro con il presidente”.di unità russe oltre il confine ucraino sarebbe “un’invasione” e “sarà accolta con una risposta economica severa e coordinata”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe, citato dall’emittente Abc. Ieri avevano suscitato polemiche le parole diche ha parlato di un’eventuale “incursione minore” da parte delle forze russe in, suggerendo che ciò non avrebbe innescato sanzioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ucraina 'scioccata' dalle parole di Biden. Lo riporta la Cnn, citando funzionari di Kiev che hanno letto nelle af… - ilpost : #Biden ha candidamente detto che secondo lui #Putin attaccherà l’#Ucraina, aggiungendo anche che la NATO potrebbe n… - Agenzia_Ansa : 'Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina': lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa alla Casa Bianc… - MassimoChiaram7 : RT @IppolitoMimi: #Ucraina. #Biden: '#Russia pagherà un caro prezzo in caso di invasione'. #Putin ha già prenotato un rotolo di carta igien… - mazziottidicels : RT @alesavini_: ???? Fuori ora “A Stelle e Strisce” n°21: - Supporto militare americano all’#Ucraina - Prove di dialogo tra #USA, #Russia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Biden

Qualsiasi ingresso di militari russi insarebbe una "invasione". Lo ha detto Joechiarendo così le sue parole di ieri, con cui sembrava aver dato disco verde ad una eventuale "piccola incursione" russa in. Parole che ..."Le aspettative erano molto alte quando Joeè entrato, probabilmente troppo alte, erano ...con cui i 27 oggi guardano all'idea di un conflitto contro Mosca nell'ambito della crisi. Mentre ...L’Ucraina si dice scioccata dalle parole di Biden, che per Kiev sarebbero un via libera all’invasione russa.Secondo la Cnn, i funzionari di Kiev avrebbero letto nelle affermazioni del presidente ameri ...Da Berlino ospite del German Marshall Fund il Segretario di Stato Usa Antony Blinken lancia un appello all'Europa ...