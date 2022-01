Twitter anti fake: bollino rosso alle news “fuorvianti” sul Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Twitter contro le fake news in materia sanitaria. Il social guidato da neo amministratore delegato Parag Agrawal, dopo le recenti dimissioni del fondatore Jack Dorsey, ha deciso, infatti, di provare a limitare le informazioni false sul Covid-19. Arriva l’etichetta fuorviante che contraddistingue, spiega la società, “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli“. I quali “possono comportare un rischio significativo di danni come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica“. Twitter e le informazioni da ‘maneggiare’ Nella categoria delle informazioni da saper ‘maneggiare’, che possono provocare effetti decisivi su coloro che si informano sul Covid, Twitter fa rientrare i post ingannevoli sulla natura del virus. Ma non ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022)contro lein materia sanitaria. Il social guidato da neo amministratore delegato Parag Agrawal, dopo le recenti dimissioni del fondatore Jack Dorsey, ha deciso, infatti, di provare a limitare le informazioni false sul-19. Arriva l’etichetta fuorviante che contraddistingue, spiega la società, “i contenuti che sono indiscutibilmente falsi o ingannevoli“. I quali “possono comportare un rischio significativo di danni come una maggiore esposizione al virus o effetti negativi sui sistemi di salute pubblica“.e le informazioni da ‘maneggiare’ Nella categoria delle informazioni da saper ‘maneggiare’, che possono provocare effetti decisivi su coloro che si informano sulfa rientrare i post ingannevoli sulla natura del virus. Ma non ...

Advertising

emmabonino : Dire “vogliamo una donna a prescindere” non mi ha mai convinto. Oggi al Parlamento Europeo hanno eletto #Metsola, u… - TomFitton : Anti-American, anti-constitutional. - LiciaRonzulli : Ben 12 ore di cammino nella foresta amazzonica con il padre sulle spalle per portarlo a fare la prima dose di vacci… - srosi56 : RT @RossellaMuroni: Il mondo della green economy ha brevetti e innovazioni che funzionano ma che spesso in Italia non hanno cittadinanza. C… - TheExtremista : Pochi sanno che, GreenPeace e il PD sono sono finanziati da Putin per essere anti-nuclearisti. -