Twilight | “avevo paura che Robert Pattinson e Kristen Stewart facessero sesso Lui era così preso che è caduto dal letto”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La passione tra i due protagonisti era talmente forte che la regista ha dovuto raccomandare all’attore di contenersi. Stiamo parlando di, la saga cinematografica basata sui libri di Stephenie Meyer e con attori principali. “Rob ehanno fatto il provino proprio in questo– ha raccontato la regista Helen Catherine Hardwicke in una nuova puntata del podcast The Big Hit Show registrata in casa sua -, ed è qui che hanno fatto la scena del bacio. Lui era, che èdaled è finito sul pavimento e io, che stavo filmando tutto con la mia piccola videocamera, gli ho detto una cosa del tipo: ‘Ehi ragazzo, calmati'”. All’epoca infatti ...

BreakingItalyNe : RT @Corriere: «Twilight», la regista: Avevo paura che Pattinson e Stewart facessero sesso perché lei era minorenne - Corriere : «Twilight», la regista: Avevo paura che Pattinson e Stewart facessero sesso perché lei era minorenne - erereibrainrot : Mi ricordo quando ai tempi dei forum, che impazzava Twilight, lui e Hayden Christensen per i fans avrebbero potuto… - siwel44it : @mpiacenonaver1 @Socialmenteesc Sì avevo letto. Mo vi faccio ridere. Una volta con la mia compagna siamo andati al… - Carmeliyyy : Avevo dimenticato che Justin Bieber è stato uno dei Volturi in Eclipse ?? #Twilight #TwilightSaga #Eclipse -

Ultime Notizie dalla rete : Twilight avevo

Corriere della Sera

... con grande disappunto dell'autrice di "", Stephenie Meyer, che invece preferiva Henry Cavill, considerato però troppo vecchio (all'epoca aveva 24 anni) per interpretare un vampiro immortale ...... bensì a un finale più triste: "Non ho mai girato un film in cui il finale fosse quello che... la memoria completamente cancellata e via verso un nuovo pianeta, come in TheZone. Ricordo ...La regista di Twilight ricorda l’audizione di Kristen Stewart e Robert Pattinson: così HOT che fu quasi “illegale” La regista di Twilight, Catherine Hardwicke, ha svelato alcuni incredibili dettagli s ...Il provino per Twilight è avvenuto sul letto della regista, dove Robert Pattinson e Kristen Stewart si sono baciati con molto... trasporto.