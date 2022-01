Tv sotto choc | malore improvviso per il volto noto della Tv italiana | cosa è successo

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Periodo complicato per Serena Enardu. L’ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip sta facendo i conti con alcuni improvvisi problemi di salute che le stanno provocando un malessere generale. L’ex compagna di Pago ne ha parlato su Instagram, tirando in ballo pure il vaccino per il Covid-19. Serena ha ammesso che ad oggi non siporrebbe all’inoculazione del siero. In un ask Serena Enardu ha confidato di aver avuto in ben 12 giorni svariati problemi che l’hanno letteralmente torturata. Rash cutaneo, fortissimi dolori articolari e muscolari, cefalea perenne, stanchezza e spossatezza, dolore agli occhi, nausea, inappetenza. “Non mi reggevo in piedi, è stato devastante”, ha confidato la gemella di Elga ai suoi follower. Ad oggi Serena si èposta ad una sola dose di vaccino – più precisamente quello Pfizer – in quanto ha ...