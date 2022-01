“Tutto congelato”: arriva la notizia che stravolge il mercato dell’Inter (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia ai supplementari contro l’Empoli di Andreazzoli, il mercato dell’Inter potrebbe cambiare. Dopo le tre sconfitte consecutive nelle prime tre gare del 2022, la Sampdoria ha deciso di esonerare Roberto D’Aversa. Il tecnico ha salutato la sua ex squadra con una lettera, dove ha ringraziato i tifosi blucerchiati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia ai supplementari contro l’Empoli di Andreazzoli, ilpotrebbe cambiare. Dopo le tre sconfitte consecutive nelle prime tre gare del 2022, la Sampdoria ha deciso di esonerare Roberto D’Aversa. Il tecnico ha salutato la sua ex squadra con una lettera, dove ha ringraziato i tifosi blucerchiati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

“Tutto congelato”: arriva la notizia che stravolge il mercato dell’Inter SerieANews Calciomercato Sampdoria, congelato l’arrivo di Sensi: Linetty l’alternativa Il polacco del Torino arriverebbe sempre in prestito ma, a quanto riporta Il Secolo XIX, sembra più un’operazione da ultime ore di mercato. Se non dovesse arrivare Sensi, la Sampdoria dovrà comunque i ...

