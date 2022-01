Turismo ko. Poche soluzioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Questi 250 lavoratori rischiano di essere solo la punta dell’iceberg di un problema che per Roma potrebbe essere gigantesco". Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, cerca di andare oltre la contingenza. Ieri pomeriggio si è svolto all’ingresso di villa Borghese il presidio di Cgil, Cisl e Uil contro i 250 licenziamenti collettivi annunciati da tre storici alberghi romani: lo Sheraton, il Majestic e il Cicerone. Erano presenti circa 150 lavoratori. A pochi passi da lì, nella sede di Federalberghi di Corso Italia, era in corso la discussione sul loro destino tra aziende e sindacati per l’avvio della procedura di licenziamento. L’effetto del Covid sul settore del Turismo romano. Al presidio si sono recati gli assessori capitolini al Turismo e al Lavoro, Alessandro Onorato e Claudia Pratelli, e l’assessore regionale al ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Questi 250 lavoratori rischiano di essere solo la punta dell’iceberg di un problema che per Roma potrebbe essere gigantesco". Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, cerca di andare oltre la contingenza. Ieri pomeriggio si è svolto all’ingresso di villa Borghese il presidio di Cgil, Cisl e Uil contro i 250 licenziamenti collettivi annunciati da tre storici alberghi romani: lo Sheraton, il Majestic e il Cicerone. Erano presenti circa 150 lavoratori. A pochi passi da lì, nella sede di Federalberghi di Corso Italia, era in corso la discussione sul loro destino tra aziende e sindacati per l’avvio della procedura di licenziamento. L’effetto del Covid sul settore delromano. Al presidio si sono recati gli assessori capitolini ale al Lavoro, Alessandro Onorato e Claudia Pratelli, e l’assessore regionale al ...

