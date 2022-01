Travaglio a Quirinal Tango: “Per il Colle ci vorrebbe un giurista. Come Coppi, ha sempre difeso Berlusconi senza attaccare i magistrati” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Prima di rassegnarsi a un Aventino di bandiera, i partiti dovrebbero tentare dei nomi presentabili che possano piacere anche all’altra parte. E certamente una figura Come quella di Franco Coppi, che è un grande giurista, sarebbe adatta. È l’avvocato di Berlusconi, ma l’ha sempre difeso tecnicamente, senza attaccare i magistrati”. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, tracciando l’identikit ideale per il prossimo Capo dello Stato, nel corso del talk dedicato alle elezioni del presidente della Repubblica Quirinal Tango. Secondo Travaglio ci sono anche tra gli avvocati “grandi giuristi, non necessariamente di sinistra, che farebbero un’ottima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Prima di rassegnarsi a un Aventino di bandiera, i partiti dovrebbero tentare dei nomi presentabili che possano piacere anche all’altra parte. E certamente una figuraquella di Franco, che è un grande, sarebbe adatta. È l’avvocato di, ma l’hatecnicamente,”. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, tracciando l’identikit ideale per il prossimo Capo dello Stato, nel corso del talk dedicato alle elezioni del presidente della Repubblica. Secondoci sono anche tra gli avvocati “grandi giuristi, non necessariamente di sinistra, che farebbero un’ottima ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Travaglio a Quirinal Tango: “Per il Colle ci vorrebbe un giurista. Come Coppi, ha sempre difeso Berlusconi senza attac… - fattoquotidiano : Travaglio a Quirinal Tango: “Per il Colle ci vorrebbe un giurista. Come Coppi, ha sempre difeso Berlusconi senza at… - zagor70 : 'Quirinal Tango, rivedi la diretta del talk sulla corsa presidenziale: oggi l'ospite di Antonio Padellaro è Marco T… - Freak_Nick_ : RT @scannavo: Anche oggi è tornato in onda #QuirinalTango, il talk sulla presidenza della Repubblica del @fattoquotidiano - scannavo : Anche oggi è tornato in onda #QuirinalTango, il talk sulla presidenza della Repubblica del @fattoquotidiano -