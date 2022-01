“Trattativa avviata”: Juventus gelata, il PSG lo allontana da Allegri (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Juventus vuole cercare di rinforzare sia l’attacco che il centrocampo, ma un obiettivo potrebbe sfumare nelle prossime ore. Dopo la vittoria convincente contro la Sampdoria in Coppa Italia, la Juventus è attesa dal super big match di domenica di San Siro contro il Milan di Pioli. I bianconeri dovranno cercare di vincere contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lavuole cercare di rinforzare sia l’attacco che il centrocampo, ma un obiettivo potrebbe sfumare nelle prossime ore. Dopo la vittoria convincente contro la Sampdoria in Coppa Italia, laè attesa dal super big match di domenica di San Siro contro il Milan di Pioli. I bianconeri dovranno cercare di vincere contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : La #Juve, a inizio ottobre, ha raggiunto un accordo TOTALE con Dybala (8+2). Attenzione: non trattativa avviata, no… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #Psg spinge per #Ndombele: il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico di #Conte e del suo #Tottenham htt… - CalcioPillole : Il #Psg spinge per #Ndombele: il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico di #Conte e del suo #Tottenham - filippoASR1927 : RT @g_iallorossi: TANGUY #NDOMBELE VERSO IL #PSG Trattativa avviata con il #Tottenham in prestito. Il giocatore era stato accostato con i… - g_iallorossi : TANGUY #NDOMBELE VERSO IL #PSG Trattativa avviata con il #Tottenham in prestito. Il giocatore era stato accostato… -