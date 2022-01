Trasporti, Fratelli d’Italia attacca: “Imbarazzante la riduzione del servizio festivo nelle valli” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dura presa di posizione degli esponenti provinciali di Fratelli d’Italia che, in una nota congiunta, attaccano senza mezze misure l’Agenzia dei Trasporti di Bergamo per “la fortissima riduzione del servizio di trasporto pubblico nei festivi che riguarda le valli Imagna, Brembana, Seriana e di Scalve“. A sollevare la questione sono Andrea Tremaglia, presidente provinciale FdI, e i presidenti dei circoli locali delle valli Brembana, Seriana e Imagna, Demis Todeschini, Michele Schiavi e Angelo Quarenghi. A essere penalizzati, evidenziano, sono “quei territori montani che già sono penalizzati da anni di tagli al Trasporto Pubblico Locale. Una scelta che non può trovare giustificazione nella pandemia e che è stata calata dall’alto: Comuni e comunità ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dura presa di posizione degli esponenti provinciali diche, in una nota congiunta,no senza mezze misure l’Agenzia deidi Bergamo per “la fortissimadeldi trasporto pubblico nei festivi che riguarda leImagna, Brembana, Seriana e di Scalve“. A sollevare la questione sono Andrea Tremaglia, presidente provinciale FdI, e i presidenti dei circoli locali delleBrembana, Seriana e Imagna, Demis Todeschini, Michele Schiavi e Angelo Quarenghi. A essere penalizzati, evidenziano, sono “quei territori montani che già sono penalizzati da anni di tagli al Trasporto Pubblico Locale. Una scelta che non può trovare giustificazione nella pandemia e che è stata calata dall’alto: Comuni e comunità ...

