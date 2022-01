Transizione elettrica - Toyota, la strada è presa (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Toyota non abbandonerà i motori endotermici ma, nelle ultime settimane, ha intrapreso una strada decisamente diversa dal passato. Se fino a poco tempo fa i vertici guidati dal presidente Akio Toyoda non facevano mistero del loro scetticismo sull'elettrico, ora le nuove strategie mostrano una forte accelerazione verso la mobilità a batteria. Il cambiamento è legato a una serie di fattori: le pressioni politiche si accompagnano a spinte di mercato, borsistiche e tecnologiche. Di mercato, perché ormai tutti i costruttori devono adeguarsi alle dinamiche di un'arena competitiva fortemente influenzata dalle scelte delle istituzioni; di borsa, perché da mesi i grandi investitori istituzionali stanno attaccando il costruttore giapponese per la sua prudenza nei confronti della mobilità puramente elettrica; tecnologiche, perché, come ammesso ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lanon abbandonerà i motori endotermici ma, nelle ultime settimane, ha intrapreso unadecisamente diversa dal passato. Se fino a poco tempo fa i vertici guidati dal presidente Akio Toyoda non facevano mistero del loro scetticismo sull'elettrico, ora le nuove strategie mostrano una forte accelerazione verso la mobilità a batteria. Il cambiamento è legato a una serie di fattori: le pressioni politiche si accompagnano a spinte di mercato, borsistiche e tecnologiche. Di mercato, perché ormai tutti i costruttori devono adeguarsi alle dinamiche di un'arena competitiva fortemente influenzata dalle scelte delle istituzioni; di borsa, perché da mesi i grandi investitori istituzionali stanno attaccando il costruttore giapponese per la sua prudenza nei confronti della mobilità puramente; tecnologiche, perché, come ammesso ...

