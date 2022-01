Traffico Roma del 20-01-2022 ore 18:30 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara Traffico complessivamente scarso poche le difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare zona nord si rallenta nel tratto di carreggiata interna all’altezza di Porta di Roma nella zona Este rallentamenti della via Prenestina & via di Torrenova mentre all’Eur attenzione un incidente sul viale del pattinaggio giornate con valori di smog alti limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde serata l’olimpico con Roma Lecce di Coppa Italia ridotta la presenza di tifosi tra il lungotevere il Foro Italico non si prevede un particolare aumento del Traffico al via da oggi lavori notturni sulla Pontina con chiusura del su Roma del tratto Castel Romano Pratica di Mare dettagli di questa e di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Luceverdebuona serata Simona Cerchiaracomplessivamente scarso poche le difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare zona nord si rallenta nel tratto di carreggiata interna all’altezza di Porta dinella zona Este rallentamenti della via Prenestina & via di Torrenova mentre all’Eur attenzione un incidente sul viale del pattinaggio giornate con valori di smog alti limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde serata l’olimpico conLecce di Coppa Italia ridotta la presenza di tifosi tra il lungotevere il Foro Italico non si prevede un particolare aumento delal via da oggi lavori notturni sulla Pontina con chiusura del sudel tratto Castelno Pratica di Mare dettagli di questa e di ...

Advertising

rtl1025 : ?? La sospensione del traffico ferroviario in #Calabria a causa del #terremoto di stamattina avrà ripercussioni sui… - _Carabinieri_ : Roma: 27 persone arrestate dai #Carabinieri a conclusione di 3 anni di indagine su 2 gruppi criminali italo-albanes… - MarzioFrancesca : RT @lefrasidiosho: Ma com'è che a Roma non ce sta traffico sti giorni? Ma po esse che 'n sacco de gente è rimasta nel 2021? - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Incisa - Reggello (K… - lucianife_felux : RT @lefrasidiosho: Ma com'è che a Roma non ce sta traffico sti giorni? Ma po esse che 'n sacco de gente è rimasta nel 2021? -