Total Audience | ci siamo Ecco cosa cambia

Advertising

An_Bion : A marzo previsto il primo rilascio del dato #Auditel di 'Total Audience' su tutti i device. Intanto #Agcom verso un… - NewsPadania : RT @AndreaAAmato: Auditel, la grande rivoluzione della Total Audience #auditel @An_Bion - An_Bion : RT @AndreaAAmato: Auditel, la grande rivoluzione della Total Audience #auditel @An_Bion - AndreaAAmato : Auditel, la grande rivoluzione della Total Audience #auditel @An_Bion - An_Bion : RT @tvzoomitalia: Auditel, la grande rivoluzione della Total Audience #auditel @An_Bion -

Ultime Notizie dalla rete : Total Audience

...disposti ad indirizzare i loro budget verso aziende come Quantcast che offrono modeling di... Dalle informazioni ottenute dalle interviste con i clienti, Forrester ha ideato ilEconomic ...... and looking to outsmart competitors, testing the code before releasing it to theis of ... intelligent grouping of tests to reducebuild time, artifacts management, automatic reporting, ...Forse, sarà davvero la volta buona. Il momento della rivoluzione sui dati d’ascolto. Dopo una lunga gestazione, la Total Audience è pronta a decollare. Secondo quanto riporta Il Sole24Ore, l’innovativ ...La nostra rassegna stampa: a fine marzo ci sarà un dato unico che sommerà gli ascolti della Tv e quelli generati dalla visione sui device.