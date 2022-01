Torre del Lago: padre e figlio barricati in casa, accusati di tentato omicidio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono accusati di tentato omicidio in concorso, Adelmo e Gialuigi Ragoni, padre e figlio, barricati in casa, ieri 19 gennaio 2022, dopo il tenfativo della polizia municipale di Viareggio di eseguire un tso (trattamento sanitario obbligatorio) nei confronti di Gianluigi. Durante il tentativo di aprire la porta della loro abitazione da parte dei vigili del fuoco, è stato esploso un colpo con una vecchia pistola che ha ferito, per fortuna non gravemente un pompiere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sonodiin concorso, Adelmo e Gialuigi Ragoni,in, ieri 19 gennaio 2022, dopo il tenfativo della polizia municipale di Viareggio di eseguire un tso (trattamento sanitario obbligatorio) nei confronti di Gianluigi. Durante il tentativo di aprire la porta della loro abitazione da parte dei vigili del fuoco, è stato esploso un colpo con una vecchia pistola che ha ferito, per fortuna non gravemente un pompiere L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

enpaonlus : Cintura di Torino: l’Enpa di Val della Torre segnala Mercury Grigione Una compagna meravigliosa per chi volesse ado… - ParliamoDiNews : Torre del Lago: si barrica in casa dopo spari, interviene il Nocs #torre #lago #barrica #spari #interviene #nocs - mistermeo : RT @fdragoni: 'Ma scusate, chi l’ha messa su, chi l’ha edificata come una fottuta Torre di Babele questa famigerata burocrazia del Covid se… - manueltollis : RT @YourAbruzzo: Una suggestiva immagine di Santa Iona, frazione di Ovindoli. Sorta intorno alla torre del XIII secolo, fu edificata dai Co… - FirenzePost : Torre del Lago: padre e figlio barricati in casa, accusati di tentato omicidio in concorso -