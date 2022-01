Torre del Lago, il questore: «Il vigile del fuoco sarebbe stato ferito dal padre. Ma aspettiamo la prova scientifica» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gialungi Ragoni, l'uomo di 44 anni che ieri, 19 gennaio 2022, si è barricato in casa, a Torre del Lago, per oltre 8 ore, per evitare di essere sottoposto a tso (trattamento sanitario obbligatorio) ha detto di non aver sparato al vigile del fuoco. Il colpo di pistola che ha ferito il pompiere sarebbe stato esploso dall'anziano padre, ex carabiniere in pensione. Il questore di Lucca ha confermato la dichiarazione. Atteso l'esito dello stub L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gialungi Ragoni, l'uomo di 44 anni che ieri, 19 gennaio 2022, si è barricato in casa, adel, per oltre 8 ore, per evitare di essere sottoposto a tso (trattamento sanitario obbligatorio) ha detto di non aver sparato aldel. Il colpo di pistola che hail pompiereesploso dall'anziano, ex carabiniere in pensione. Ildi Lucca ha confermato la dichiarazione. Atteso l'esito dello stub L'articolo proviene da Firenze Post.

